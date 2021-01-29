الامارات | ريال مدريد يفتح الباب لرحيل سيرجيو راموس.. وسان جرمان يرحب بقدومه

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفتح الباب لرحيل سيرجيو راموس.. وسان جرمان يرحب بقدومه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من إدارة نادي ريال مدريد، أن مسؤولي "الملكي" باتوا مقتنعين بأن قائد الفريق سيرجيو راموس سيغادر أسوار القلعة البيضاء بنهاية عقده الحالي في 30 يونيو المقبل.

وأكد هذا الامر برنامج "الشرينجيتو" الإسباني، حيث أشار إلى أن راموس رفض العرض الذي قدمه له رئيس النادي بيريز وجها لوجه في لقاء بأحد الفنادق، وتمثل في التمديد لموسم مع نفس راتبه الحالي، بينما يرغب راموس في موسمين وزيادة في راتبه، كما رفض مطالبات النادي له بتخفيض راتبه بنسبة 10%.

في المقابل رحب مدرب سان جرمان، الأرجنتيني بوكيتينو في حوار مع "ماركا" براموس، وقال إنه في حال وافق على المجيء إلى باريس فسيجد فريقا كبيرا وسيستمتع بوقته مع فريق أوروبي كبير.

وباتت القناعة راسغة لدى مدريد أن أيام راموس أصبحت معدودة، الامر الذي دفع النادي لتسريع التعاقد مع النمساوي ديفيد ألبنا، مدافع بايرن ميونيخ، والقادر بخبرته على تعويض رحيل راموس. في المقابل أصبح انتقال راموس إلى سان جرمان مسألة وقت فقط، بعد الاتصالات التي تمت بينهما، بإقرار من راموس نفسه.

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