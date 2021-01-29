شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٥» يواجه «كهرباء جنوب» اليوم في بطولة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ نظيره فريق «كهرباء جنوب» في المباراة التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.



ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق فوز جديد، ومواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في البطولة، حيث فاز بكل مبارياته منذ بداية الموسم محققا العلامة الكاملة.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٥ في رصيده ٢٤ نقطة، وينفرد بصدارة المجموعة الأولى، بعدما فاز في ٨ مباريات، على كل من مركز شباب الساحل ٨ - صفر، واحتسب له فوز اعتباري على فريق الكيماويات، بهدفين دون رد، بعد انسحاب الأخير من المباراة، وفاز على مستقبل وطن ٢ - صفر، وعلى الغابة ١٢ - صفر، وعلى الزهور ٥ - صفر، وعلى الطيران ٧ - صفر، وعلى عرب غنيم ٨ - صفر، وعلى عنيبة ٦ - صفر، مسجلاً ٥٠ هدفاً، وبدون أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني للفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبد الفضيل مديراً فنياً، وزكريا حسين مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدرب لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا، وأحمد جاب الله طبيبا، ومحمد نحلة مدربا للأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر مدلكا.