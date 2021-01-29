شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: نثق في الأهلي..ونتمنى له التوفيق في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي وجهازهم الفني، وقدرتهم على تقديم عروض قوية ومشرفة للكرة المصرية، خلال مشاركة الفريق المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.



وقال الوزير خلال متابعته لمران الأهلي اليوم الجمعة: «زيارتي للنادي اليوم كانت مهمة للغاية؛ لدعم فريق الأهلي؛ لأنه يمثل الكرة المصرية في هذه البطولة العالمية الكبيرة، وأتمنى له التوفيق، وأن يكون خير ممثل لنا في المونديال، وهو ما يعزز مكانة وريادة الرياضة المصرية بشكل عام».



وأضاف أنه تحدث مع اللاعبين في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وأكد على ثقة الجميع في قدراتهم، وأن الجماهير تعلق عليهم آمالا عريضة في الظهور بشكل مميز، وأنه يتوقع أن يظهر اللاعبون بنفس الروح والعزيمة التي ظهر بها لاعبو منتخب كرة اليد خلال مشاركتهم الأخيرة في كأس العالم لليد المقامة حالياً في مصر.



وأشار صبحي إلى أنه يثق بشدة في قدرة الأهلي على الظهور بصورة مشرفة، مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على مساندة كافة البعثات التي تمثل مصر في المحافل الدولية، وعلى رأسها النادي الأهلي الذي يعد قلعة رياضية متكاملة.



وأكد وزير الرياضة أن نجاحات الأهلي تعكس التطور الكبير للمنظومة الرياضية في مصر على كافة الأصعدة.



ووجه وزير الشباب والرياضة رسالة من ملعب مختار التتش بالأهلي للجماهير بأن تتحلى بالروح الرياضية، وأن تعلي قيم التسامح ونبذ التعصب بكافة صوره بما يعزز من نجاحات الأندية والمنتخبات المصرية خلال الفترة المقبلة.



ويسافر الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر اليوم؛ لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ٤-١١ فبراير المقبل.