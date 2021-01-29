شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشكر مصر على حُسن الضيافة في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، التي تجرى في مصر حاليا، خطابا رسميا من الجامعة التونسية للعبة، ووجهت الجامعة التونسية الشكر للجانب المصرى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لمنتخب اليد التونسي، خلال مشاركته في بطولة العالم التي تستمر حتى 31 يناير الجاري.

واحتل المنتخب التونسى المركز 25 عالميا بعد الفوز على النمسا، بنتيجة 37-33، وحصل على لقب كأس الرئيس.

من جانبه، أكد عفت رشاد، رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصري لكرة اليد، أن كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية تشيد بالتنظيم المصري للبطولة، وكذلك استضافة المنتخبات، خاصة أن كل الوفود أشادت بما قدمته مصر.



وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية التي ستنظم أوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل، استرشدت بالعديد مما قامت به مصر، لتنفيذه في الأوليمبياد.