شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلي قبل رحلة الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع جهازه المعاون على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، للحديث في الأمور الفنية وكافة الترتيبات الإدارية.



كما عقد بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية، ويتوجه الأهلي إلى الدوحة اليوم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.



ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير ويلعب الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية.