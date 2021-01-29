شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلى والمنسق العام لبعثة الأهلي في مونديال الأندية أن المؤتمرات الصحفية ستكون أون لاين، وبنظام تقنية زووم.

وألمح مرتجي، إلى أن المجموعة التي ستدخل الفقاعة الطبية، سيكون لها مكان منفصل في المباريات وبعيدًا عن الحضور، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة خصصت حافلتين للأهلي، لزيادة الإجراءات الاحترازية وتباعد اللاعبين.



وأضاف:"كل فريق يشارك بالبطولة، له ملعب للمران بمفرده، كما أن المران الأخير قبل أي مباراة رسمية بالمونديال، لن يكون علي الملعب الذي سيشهد تلك المواجهة".

وتابع: "الأهلي سيخوض مباراته الأولى أمام الدحيل بالزي الثالث وهو الكحلي طبقا لما وصلنا من اللجنة المنظمة، أما الحضور الجماهيري فسيكون بنسبة 30% من سعة الملاعب دون تقسيم، بحيث تجلس جماهير الفرق المتنافسة سويا".

وكشف مرتجي، أن الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من الفيفا بشان المكافآت المالية، حيث أوضح أن البطل سيحصل على 5 ملايين دولار، مقابل مليون دولار لصاحبي المركزين الخامس والسادس.