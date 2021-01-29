شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدير الفني لنادي المنيا بفيروس بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مجلس نادي المنيا ، إصابة الكابتن شديد قناوي ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بوباء كورونا المستجد ، كشفت المسحات ايجابية اثنين آخرين وهم الكابتن محمد إسماعيل ، مدرب حراس المرمي ، والكابتن احمد اشرف مهاجم الفريق .
كما أعلن مجلس الإدارة، برئاسة عاطف عبد الجابر ، رئيس مجلس الإدارة ، سلبية عينات باقي الفريق ، وأيضا فريق الكرة الخماسية ، وتمني مجلس الإدارة للمصابين الشفاء العاجل ،
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