شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدير الفني لنادي المنيا بفيروس بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس نادي المنيا ، إصابة الكابتن شديد قناوي ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بوباء كورونا المستجد ، كشفت المسحات ايجابية اثنين آخرين وهم الكابتن محمد إسماعيل ، مدرب حراس المرمي ، والكابتن احمد اشرف مهاجم الفريق .

كما أعلن مجلس الإدارة، برئاسة عاطف عبد الجابر ، رئيس مجلس الإدارة ، سلبية عينات باقي الفريق ، وأيضا فريق الكرة الخماسية ، وتمني مجلس الإدارة للمصابين الشفاء العاجل ،