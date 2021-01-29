شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام × ليفربول: الريدز يعودون لطريق الانتصارات من الأراضي «اللندنية» المفضلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح ليفربول في تحقيق انتصارًا غاليًا خارج قواعده في ختام مباريات الجولة 20 من البريميرليج، وذلك بعد أن تغلب على توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1 في قمة مباريات الجولة.



وألغت تقنية الVAR هدفًا مبكرًا لأصحاب الأرض بعد أول 4 دقائق من المباراة عن طريق الكوري سون هيونج مين، لكن الضيوف تقدموا في النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو لينهوا الشوط الأول متقدمين في النتيجة.



وشهد الشوط الثاني بداية سريعة من الطرفين، فسجل الضيوف هدفهم الثاني بواسطة الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد بعد دقيقتين من البداية، لكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق لـ هدف بعد دقيقة و56 ثانية من هدف ليفربول الثاني، بواسطة لاعب الوسط الدنماركي بيير إيميل هويبيرج.



وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا بعد مرور 13 دقيقة من زمن الشوط الثاني لكن تقنية الVAR مجددًا تدخلت لـ إلغاء الهدف نتيجة وجود لمسة يد في لعبة بناء الهدف على البرازيلي فيرمينو.



وحسم السنغالي ساديو ماني المباراة للضيوف بـ هدف ثالث في الدقيقة 20 من زمن الشوط الثاني، ليؤكد فوز ليفربول الغالي الذي يعيدهم في إطار المنافسة على الصدارة مجددًا.

رجل المباراة:

قدم الجناح المهاجم السنغالي، ساديو ماني، اداءً كبيرًا في المباراة، فأشترك في تسجيل جميع الأهداف الثلاث التي سجلها فريقه، من خلال صناعته الهدف الأول، وتسديدة الكرة التي تابعها أرنولد في شباك أصحاب الأرض في لقطة الهدف الثاني، ثم تسجيله بنفسه الهدف الثالث، بجانب صناعته لـ هدف صلاح المُلغى.

هل تعلم أن:

- هذا هو أول فوز لـ ليفربول في البريميرليج خلال عام 2021.

- ليفربول فاز بـ 3 مباريات فقط خارج قواعده في الدوري هذا الموسم، جميعها ضد أندية لندنية (2-0 ضد تشيلسي، 7-0 ضد كريستال بالاس و3-1 ضد توتنهام).

- توتنهام سددوا 3 كرات فقط بالامس، اثنان منهم على المرمى، أخرهم كانت تسديدة الدنمارك بيير إيميل هويبيرج التي دونت هدف السبيرز الوحيد في المباراة بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

ليفربول ارتقى للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الحالي، مانشستر سيتي، في حين تلقى توتنهام هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 33 نقطة في المركز السادس، مع إهدار السبيرز لـ 5 نقاط من أخر مباراتين لعبهما على ملعبه (تعادل مع فولهام وخسر من ليفربول)

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ليفربول فاز بـ 6 مباريات متتالية في البريميرليج ضد توتنهام، ثلاثة منهم كانوا خارج قواعده (في لندن) في سجل قياسي غير مسبوق للريدز في تاريخ مواجهاته للسبيرز.

- مع توتنهام (6)، جوزيه مورينيو خسر عدد أكبر من المباريات على ملعب فريقه في الدوري أكثر مما فعل طوال مسيرته مع تشلسي (5)، مانشستر يونايتد (4)، ريال مدريد (3) وبورتو (1).

- روبرتو فيرمينو سجل الأهداف في 5 من أخر 6 مباريات لعبها ضد توتنهام، بما في ذلك أخر 3 مباريات لعبها ضدهم في لندن.

- أنهى الهدف الافتتاحي لروبرتو فيرمينو سلسلة من 482 دقيقة و93 تسديدة بدون هدف لـ ليفربول في البريميرليج، منذ أن سجل ساديو ماني ضد وست بروميتش في الشهر الماضي.

- ساديو ماني سجل على ملعب توتنهام في البريميرليج للمرة الأولى بقميص ليفربول بعد 19 تسديدة في 6 زيارات، مع تسجيله ضد توتنهام في المباراة الثانية فقط من إجمالي 14 مواجهة خارج أو داخل ملعب فريقه في مختلف البطولات.

- ترينت أليكساندر أرنولد اشترك في تسجيل 36 هدفًا منذ مباراته الأولى في البريميرليج (ديسمبر 2016)، حيث سجل 7 أهداف وصنع 29 هدفًا في المسابقة.. لا يوجد مدافع أشترك في تسجيل عدد أهداف أكثر منه خلال تلك الفترة سوى زميله في الفريق، أندي روبرتسون (40).

- يورجن كلوب لديه نسبة انتصارات تتخطى 50% في مواجهات فرقه لفرق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (فاز 7، تعادل 4 وخسر 2).