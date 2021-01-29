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مران قوي لحراس مرمى الأهلي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لرباعي حراس المرمى خلال مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص «ميشيل» على تنفيذ العديد من الفقرات الفنية للحراس بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

واختتم الفريق تدريباته، اليوم، على ملعب التتش قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ٤-١١ فبراير.

المعروف أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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