شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته قبل السفر للدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، الجمعة، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعا مع جهازه المعاون للحديث في الأمور الفنية والترتيبات الإدارية.

وبعد ذلك خاض الأهلي تدريبات بدنية وخططية قوية على ملعب التتش بقيادة موسيماني، الذي بدأ المران بمحاضرة فنية في أرض الملعب، قبل أن يؤدي الفريق الفقرة البدنية القوية، لتبدأ بعدها فقرة المران بالكرة، التي تخللها تنفيذ العديد من الجوانب الفنية والخططية.

وشهد مران الأهلي، اليوم الجمعة، تدريبات بدنية وفنية قوية لرباعي حراس المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى الأهلي، تدريبات الرباعي، وحرص خلال المران على تنفيذ العديد من الفقرات الفنية لتجهيز الحراس الأربعة.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة، اليوم، في طريقها إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري ٤ فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.

يذكر أن الأهلي أجرى مسحة طبية؛ استعدادًا للسفر إلى قطر، وجاءت نتيجتها سلبية، وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق.

المشاركة السادسة

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.