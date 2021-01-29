شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع المران الختامي للأهلي قبل المشاركة في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، صباح اليوم بمقر الجزيرة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على زيارة النادي، لدعم الفريق الأول لكرة القدم، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحرص الوزير على متابعة مران الأهلي ومصافحة اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على الظهور بصورة مشرفة، وتقديم عروض قوية خلال منافسات البطولة العالمية الكبيرة.

وفي ختام زيارته، عقد الدكتور أشرف صبحي جلسة مع الكابتن الخطيب، اطمأن خلالها على آخر ترتيبات السفر وجاهزية الفريق، وأكد دعم الوزارة الكامل لبعثة الفريق في مهمتها، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لفريق الكرة، وأن يحقق نتائج قوية في البطولة.

ومن جانبه، وجه الكابتن الخطيب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، وأعرب عن تقديره الشديد للجهود التي يقوم بها من أجل دعم ومساندة الفرق الرياضية المصرية بشكل عام.