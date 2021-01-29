شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من المواقع الانجليزية بعد مباراة ليفربول وتوتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والتي حسمها فريق ليفربول لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز أهداف ليفربول كلا من روبيرتو فيرمينو وترينت أرنولد وساديو ماني، بينما أحرز هدف توتنهام اللاعب بيير اميل هويبيرج ، ليصعد فريق ليفربول مركزا واحدا ويحتل الترتيب الرابع في الدوري الانجليزي بينما ظهل توتنهام في المركز السادس.

وبالرغم من أن لاعبنا محمد صلاح لم يسجل في هذه المباراة حيث أنه لم يسجل منذ عدة مباريات إلا أنه قدم أداءا جيدا ليظل محتفظا بصدارة هدافي الدوري بعدد 13 هدفا حتى الان .

تقييم أغلب لاعبي ليفربول كان مرتفعا في هذه المباراة حيث قدمو مباراة قوية وحققو فوزا كان مطلوبا نظرا لاخفاقاتهم السابقة وهو ما ترجم في الاداء والنتيجة , حيث حصل اقل اللاعبين على متوسط تقييم 6.4 درجة وهو الحارس اليسون يليه اللعب ماتيب بتقييم 6.5 درجة , أما افضل لاعبي ليفربول والحاصل على أعلي تقييم فكان من نصيب السنغالي ساديو ماني واللاعب ترينت أرنولد حيث حصل كلاهما على متوسط تقييم 8.3 درجة يليهم روبيرتو فيرمينو بتقييم 8 درجات ثم هندرسون وفينالدوم بتقييم 7.5 درجة يليهم لاعبنا محمد صلاح وجيمس ميلنر بتقييم 7.3 درجة

وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول في مباراتهم أمام توتنهام في الدوري الانجليزي