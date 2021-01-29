شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: تحضيراتنا للمواجهة على قدر أهمية المباراة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن تحضيرات «البرتقالي» للقاء الظفرة كانت جيدة، وبمعنويات الفوز على الفجيرة في نهاية الدور الأول. وقال الرمادي «تحضيراتنا لمواجهة الظفرة أتت على قدر الأهمية الكبيرة للمباراة، ونتمنى أن نوفق في تحقيق الفوز وحصد النقاط التي تعني لنا الكثير في صراع الهروب من القاع».

وحول انعكاس الفوز على الفجيرة قال: «بكل تأكيد انعكاسات الفوز تعتبر إيجابية وطوينا صفحتها، ويجب علينا أن نتذكر دائماً أننا نواجه الظفرة الذي يعتبر من الفرق الصعبة والقوية والمتميزة، ونحن نحتاج إلى التركيز من أجل تحقيق هدفنا».

وعن فترة التوقف الطويل قال الرمادي «بالنسبة لنا في فريق عجمان تحمل الوجهين السلبي والإيجابي».