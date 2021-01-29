شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى الاتفاق مع مدرب أجنبى ويقود الدراويش بعد مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مجلس الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أنهى اتفاقه مع مدير فنى أجنبى لتولى تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة، على أن يصل المدرب إلى القاهرة اليوم لمشاهدة مباراة الفريق أمام بيراميدز وتولى المسئولية عقب هذه المباراة.

ويختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة أحمد العجوز، استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أحمد العجوز قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

فى شأن آخر، حرص المهندس أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الأخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز لمساندة الفريق الذى يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة.

وعكف أحمد العجوز، المدير الفنى للدراويش، على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته.

وانتهت آخر مباراة للدراويش فى الدورى بالتعادل الإيجابى مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة التاسعة للمسابقة، وجاءت جميع الأهداف من ركلات جزاء، وارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 7 نقاط من 8 مباريات فى المركز الثالث عشر.

وتعد تلك المرة الأولى التى تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء فى مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلى الموسم الماضى والتى أقيمت فى أغسطس الماضى وبالتحديد منذ 212 يوما والتى احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي.