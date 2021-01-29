شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يوجه رسالة للجماهير بعد إصابته بوتر أكيلس: "فرحتونى بجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد حمودى لاعب وسط فريق بيراميدز رسالة إلى الجماهير بعد تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، أثناء مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه، وقال على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، "أولا حابب أحمد ربنا على كل النعم اللي في حياتي ولطفه بى فى كل شيء، ثانى حاجة كم الرسائل والاتصال والدعوات اللى شوفتها من كل الناس حاجة فرحتنى بجد".



احمد حمودى على تويتر

وعبر أحمد حمودى، لاعب فريق بيراميدز، عن مدى سعادته برسائل الدعم التي وصلته منذ تعرضه للإصابة، قائلا: "وصلني المشاعر الطيبة وربنا يديمكم في حياتي و أخير الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وأكد ميدو حزين، وكيل أعمال أحمد حمودي صانع ألعاب بيراميدز، إن إصابة اللاعب عبارة عن التهابات في وتر أكيليس وتمزق مما سيؤدي إلى غيابه عن الفريق لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، مشددا على أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه والتعافي من الإصابة والعودة إلى الملاعب فى أفضل صورة.

وتعرض أحمد حمودى للإصابة منذ فترة وخضع لعملية جراحية وكانت هى السبب فى عدم مشاركته فى المباريات الأخيرة لبيراميدز، وعلى جانب آخر، كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي أن هناك اتفاق تعاون ودعم تم خلال الساعات الماضية بين مسئولي الدراويش وإدارة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة الأصفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف المصدر عن اتصالات وجلسات جمعت بين مسئولي النادي الإسماعيلي، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي والمهندس أحمد عثمان، مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وتم خلالها التأكيد على الرغبة الأكيدة من مسئولي بيراميدز لدعم قلعة الدراويش بالشكل الذي يرغبه النادي في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين ومسئوليهما، والمصدر شدد على أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن شكل وإطار التعاون بين الإسماعيلي وبيراميدز، قريبا وبشكل رسمي.