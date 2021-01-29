شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يودع زملاءه بالزمالك قبل السفر إلى تركيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى مقر النادي اليوم وتواجد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص اللاعب على وداع زملائه اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر لتركيا لخوض تجربة الاحتراف بنادى جالطة سراي التركي.

كما جمع اللاعب حديث مطول مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وكذلك مدحت عبدالهادي المدرب العام الذى نقل له العديد من الخبرات خلال وجوده كلاعب بالدوري التركي من قبل.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، وافقت على إعارة اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفريق جالطة سراي التركي لمدة سنة ونصف تبدأ من اليوم الموافق 28 يناير وحتى نهاية يونيو 2022 .

جاء ذلك تلبية لرغبة اللاعب في الاحتراف وحرصا من إدارة النادي على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي.

ويتضمن العقد حصول نادي الزمالك على 2 مليون دولار يتم سدادها نقدا وفي حالة رغبة النادي شراء بطاقة اللاعب بصورة نهائية وموافقة نادي الزمالك على ذلك يدفع النادي التركي 4 ملايين دولار نقدا على أن يتم تفعيل هذا البند في وقت أقصاه 31 ديسمبر 2021 .

واعربت اللجنة المكلفة بإدارة النادي عن أمنياتها بأن يكون اللاعب خير سفير لنادي الزمالك والكرة المصرية في الملاعب الأوروبية.