شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة جدارية وفيديو ترويجى أبرز مكاسب الفراعنة من تنظيم مونديال اليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن المنتخب المصرى لكرة اليد ودع منافسات بطولة العالم التى تقام بمصر إلا أن مصر حققت عدة مكاسب على مستوى مختلف المجالات، منها أن المنتخب المصرى نال احترام وتقدير منتخبات البطولة نظرا للأداء الرائع الذى قدمه اللاعبون فى المباريات أمام الدنمارك بطل العالم، بخلاف إشادات جميع الدول المشاركة فى البطولة نظرا للتنظيم المتميز رغم ظروف فيروس كورونا الذى يعانى منه مختلف الدول.

وشهت البطولة رسائل شكر وتقدير للجنة المنظمة للمونديال من منتخبات بطولة العالم على حسن الاستقبال والضيافة خلال المنافسات، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية للمعالم السياحية التى تم تنظيمها للوفود المختلفة إلى المعالم السياحية وأبرزها أهرامات الجيزة.

وجاءت الفكرة عن طريق الثلاثي سيف الششتاوي وشريف صلاح وجمال غانم أعضاء فريق لجنة الإقامة والمتطوعين باللجنة المنظمة للبطولة للتأكيد على ترويج البطولة والاستفادة منها اقتصاديا ودعم نشاط السياحة.

ومن أهم المكاسب فى البطولة أيضا اللوحة الجدارية التذكارية التي كانت من اقتراح أحد المتطوعين وهو الشاب سيف الششتاوى بأن يوقع أفراد المنتخبات والوفود على اللوحة الجدارية التي تحمل توقيعات عناصر البعثات المشاركة فى البطولة.

وشهدت اللوحة قيام عدد كبير من نجوم المنتخبات في كافة الفنادق المخصصة للبطولة، بالتوقيع وترك انطباعهم عن تنظيم البطولة وعن مصر.



اللوحة الجدارية

كما تم إعداد فيديو مجمع لمختلف البعثات خلال الزيارات إلى الأهرامات، وظهر فيه فرحة وسعادة الوفود بهذه الزيارة التي وصفوها بالحلم الذى طال انتظاره.