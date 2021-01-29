شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب رحيل عمر السعيد بعد احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الكرة بنادى الزمالك على عدم مناقشة أى عروض قُدمت لعمر السعيد مهاجم الفريق الكروى الأول فى الفترة الحالية، وغلق باب رحيله بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، بعد السماح لمصطفى محمد بخوض تجربة الاحتراف، والذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

وقررت لجنة الكرة بالزمالك والجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو عدم رحيل عمر السعيد، الذى تلقى العديد من العروض، أبرزها من نادى سموحة، نظرًا للاعتماد عليه فى الفترة المقبلة لتعويض رحيل مصطفى محمد.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك أن رحيل عمر السعيد وانتقاله لصفوف سموحة قد يتم فى إطار صفقة تبادلية بين الناديين، حيث يحصل سموحة على اللاعب ومبلغ مالى، نظير حصول الزمالك على خدمات حسام حسن، وفى حالة حدوث أى أمر خلاف ذلك فلن يتم السماح للسعيد بالرحيل.

وقال أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك، "عندنا عمر السعيد وحميد أحداد وأسامة فيصل سيكون بينهم تنافس على اللعب في التشكيل الأساسى، وهنحاول نبرم صفقة في اليومين المقبلين ومن الممكن أن يكون من خارج مصر، وضيق الوقت قد يمنعنا من التعاقد مع مهاجم بديل لمصطفى محمد، ومصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل للإعارة".

وأضاف: لم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى بشكل رسمي نهائي وغدا سيتم حسم مصير أيمن حفنى للانضمام للفريق، وفرجانى ساسى لاعب مميز وله ثقل في الملعب واللاعبين بتكون مبسوط بوجوده معاهم والزمالك محتاج كل اللاعبين في الفترة المقبلة وتألق إمام عاشور لا يمكن أن يبعد فرجانى عن الصورة".