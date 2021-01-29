شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد: مونديال مصر يحتل المراتب الأولى فى تاريخ بطولات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الاتحاد الدولى لكرة اليد عبر موقعه الإلكترونى تقريراً عن النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، أكد خلاله أن مستوى هذه النسخة من بين أعلى المستويات فى تاريخ البطولة، على الرغم من أن " مصر 2021 " هى أول بطولة عالمية على الإطلاق تستضيف 32 فريقًا.

مع بقاء أربع مباريات فقط فى المسابقة، تم تسجيل 5623 هدفًا، وبإحصاء المباريات الست التى خسرها الرأس الأخضر 0/10 بسبب انسحابهم، كانت الفرق تسجل بوتيرة رائعة بمتوسط 56.77 هدفًا. فى المباراة الواحدة حتى الآن، ثانى أفضل بطولة فى التاريخ بعد ألمانيا 2007، عندما تم تسجيل 57.88 هدفًا فى كل مباراة فى 92 مباراة مقررة.

ومع ذلك، فإن المنافسة فى مصر 2021 حققت أيضًا علامة فارقة أخرى فى تاريخ بطولات العالم للرجال، حيث إنه لأول مرة تكون المنتخبات الأربع المتأهلة الدنمارك وإسبانيا والسويد وفرنسا للدور قبل النهائى متأهلة دون هزيمة، وجاءت نتائج المنتخبات الأربع ما بين الفوز والتعادل فى السبع مباريات التى خاضوها قبل الدور نصف النهائى، على الرغم من مواجهة خصوم أقوياء فى طريقهم.

الدنمارك وفرنسا هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بجميع مبارياتهما السبع، ولكن مع تقدم المنافسة وضعا فى اختبار صعب امام مصر والمجر على الترتيب الذى فى ربع النهائى، عندما تعادل الفريقان فى نهاية الوقت الأصلي.

ويهدف الفريق الدنماركى لتكرار إنجازه فى "ألمانيا / الدنمارك 2019 "، عندما أنهى البطولة بـ 10 انتصارات من أصل 10 مباريات وفارق أهداف إيجابى +94. كما أنهت فرنسا البطولة مرتين بأرقام قياسية لا تشوبها شائبة، وفازت بالسويد 2011 بتسعة انتصارات وتعادل واحد، لكنها حققت بطولة مثالية فى عام 2017، كمضيف، حيث حققت سلسلة انتصارات من تسع مباريات متتالية لرفع الكأس للمرة الخامسة.

فى هذه الأثناء، لا تزال كل من إسبانيا والسويد دون هزيمة، لكنهما تعادلا فى "مصر 2021" قبل مباراتهما ضد الدنمارك فى القاهرة، كان الفريق الإسبانى قد فاز بست مرات متتالية، بعدالتعادل 29:29 ضد البرازيل فى مباراتهم الأولى فى المونديال. كما لم تهزم السويد فى سبع مباريات، لكنها تعادلت مرتين فى الدور الرئيسى، 26:26 ضد بيلاروسيا و 28:28 ضد سلوفينيا. أنهى الإسكندنافيون بطولة العالم بدون هزيمة مرة واحدة فقط فى التاريخ الحديث - أيضًا فى مصر عام 1999، منذ 22 عامًا.

ومنذ انطلاق بطولات العالم لم يشهد الدور نصف النهائى مثل هذا الوضع، وكان الوضع الأقرب منذ 22 عاما فى مصر 1999، ففى ذلك الوقت، انتصرت السويد على روسيا 25:24 فى المباراة النهائية، حيث لم يخسر الفريقان، إلى جانب إسبانيا، فى نهاية الأسبوع الأخير فى القاهرة. فقط يوغوسلافيا خسرت مباراة قبل نصف النهائى ضد السويد، 26:23 فى الجولة الرئيسية.

وقبل عامين، فى "ألمانيا / الدنمارك 2019 "، لم يخسر البلد المضيف الدنمارك وألمانيا أيضًا قبل الدور نصف النهائى، حيث خسرت النرويج المتأهلة للنهائيات وفرنسا صاحبة الميدالية البرونزية مباراة.