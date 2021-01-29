شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب سفر وليد سليمان مع بعثة الأهلى إلى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال وليد سليمان نجم الأهلى، أسباب سفر "الحاوى" مع بعثة الفريق إلى قطر رغم الإصابة، وقال حازم الحديدى فى تصريحات صحفية، "وليد سليمان يسافر مع الأهلى لقطر لدعم المارد الأحمر ومساندته، لاسيما أن دور الحاوى يتخطى فكرة المشاركة فى البطولة، فهو يعى أهمية دوره كأحد كباتن الفريق، بجانب أن وليد سليمان يضع مصلحة الأهلى أولا ولا يقف عند مشاركته فى المباريات أو حتى التواجد فى القائمة".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم فى نسخة 2006 باليابان.‏

وتطير بعثة الأهلى إلى قطر فى الرابعة عصر اليوم الجمعة للمشاركة فى كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة، ويستهل الأهلى مشواره فى مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار النسور الحمر فى البطولة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوى وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادي، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اصطحاب جميع لاعبى الفريق الأول، ضمن البعثة الرسمية التى تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث جاء قرار اصطحاب جميع لاعبى الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذى طرأ على لائحة «فيفا»، والذى يمنح كل فريق سيتواجد فى مونديال الأندية الحق فى تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال فى قائمته، وفى ضوء ذلك قرر الجهاز الفنى سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.