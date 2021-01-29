شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يصل للمباراة رقم 150 مع الأهلي قبل الظهور فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلي، للمباراة رقم 150 بقميص المارد الأحمر بكل البطولات عقب مشاركته فى مباراة بيراميدز التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ويستعد علي معلول للظهور مع الأهلى فى كأس العالم للأندية بقطر للمرة الأولى فى تاريخه بعد أن شارك مع المارد الأحمر فى 150 مباراة مسجلا 26 هدف وصنع 41 لزملاؤه .

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل فى قطر، حيث أسفرت قرعة نسخة 2020 عن وقوع الأهلى بطل مصر فى مواجهة الدحيل القطرى، فى مستهل مشوارهما بمونديال الأندية، بعد القرعة التى أجريت فى مدينة زيوريخ السويسرية، فيما يصطدم الفائز منهما بالعملاق الألمانى بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، فى دور نصف النهائى للبطولة. الأغلى للأندية حول العالم.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى الزمالك المصري، بنتيجة 2 – 1 فى نهائى القرن، الذى جمعهما فى نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة الدولى حيث يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم فى نسخة 2006 باليابان.‏

وأثبت علي معلول حضوراً قوياً في مرمى التمريرات السحرية والهدايا لزملائه من أجل تسجيل الأهداف فى مباريات الأهلى المحلية والأفريقية، لاسيما أن النجم التونسى يعيش أزهى عصوره الكروية بالقميص الأحمر بعد أن حصد الثلاثية التاريخية الموسم الماضى بالتتويج بالدورى وكأس مصر ودورى الأبطال الأفريقى وقبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء.

استطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة، فضلا عن تمسكه بإرتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وعالج الأهلى ضعف الجبهة اليسرى والانتقادات قبل موسمين بضم على معلول، قادما من الصفاقسى التونسى، لتصبح الجبهة اليسرى من وقتها كلمة السر فى أهداف الأحمر ووضح أن معلول صفقة سوبر بعد صناعة ذلك الفارق الكبير فى الجبهة اليسرى وتحريك اللعب منها وصناعة الأهداف وتهديد المُنافس، وهو ما جعله يشارك باستمرار طالما كان سليما بعدما أثبت نفسه بقوة وتأقلم سريعًا بخبرة ومهارة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى لتجديد عقد اللاعب قبل عام من نهايته، ليتم تمديده لعامين آخرين ورفع راتبه السنوى تقديرا للدور الذى يقوم به اللاعب التونسى.

علي معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020

الأهلي حافظ على اللاعب حتى صيف عام 2022، بعد المستويات المتميزة التى يقدمها حالياً، وتألقه فى مركز الظهير الأيسر بالأهلى فى الموسم الماضى، بـأهدافه وتمريراته الحاسمة، كما استطاع معلول أن يحقق مع المارد الأحمر الثلاثية التاريخية بالموسم الأخير بعد التتويج بالدورى وكأس مصر ودورى الابطال الافريقى ليرفع رصيد ألقابه مع الاهلى لتسعة بطولات هى 4 ألقاب للدورى الممتاز وثنائية لكأس السوبر المصرى وثنائية لكأس مصر وبطولة وحيده لدورى أبطال أفريقيا.