شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يناقش أروابارينا لتحديد ملامح خطة صفقات دعم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى بيراميدز جلسة مع الأرجنتينى أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، لتحديد ملامح اتفاقية التعاون التى ستبرم مع نادى الإسماعيلى فى الساعات القليلة المقبلة، من أجل إمداد الدراويش ببعض اللاعبين على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب مسئولو بيراميدز فى تحديد أسماء اللاعبين الذين خارج حسابات أروابارينا فى الوقت الحالى، ودراسة إمكانية دعم صفوف الإسماعيلى بهم حتى يتمكن من النهوض من كبوته.

وكان مصدر بالنادي الإسماعيلي كشف أن هناك اتفاق تعاون ودعم تم خلال الساعات الماضية بين مسئولي الدراويش وإدارة نادي بيراميدز لدعم الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف المصدر عن اتصالات وجلسات جمعت مسئولي النادي الإسماعيلي، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي والمهندس أحمد عثمان، مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وتم خلالها التأكيد على الرغبة الأكيدة من مسئولي بيراميدز لدعم قلعة الدراويش بالشكل الذي يرغبه النادي في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين ومسئوليهما.

المصدر شدد على أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن شكل وإطار التعاون بين الإسماعيلي وبيراميدز، قريبا وبشكل رسمي.