شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو مهنئا أجاى بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا ملك اختبار كورونا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم الأنجولى جيرالد ودى كوستا، جناح النادى الأهلى الذى رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، صديقه فى القلعة الحمراء جونيور أجاى بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 29 يناير.





ونشر جيرالدو، عبر ستورى حسابه على انستجرام، مقاطع فيديو قبل سفره ورحيله، وهما يرقصان على الأغانى الأفريقية، إضافة إلى مقطع مصور آخر لـ أجاى وهو يجرى مسحة كورونا، وكتب فى تعليقه عليها: "كل سنة وأنت طيب يا ملك اختبار الكورونا".

ويحتفل اليوم الجمعة، النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى بعيد ميلاده الـ25، فهو من مواليد 29 يناير 1996، لعب أجايى لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.





ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.





المهاجم النيجيرى أحد أهم العناصر التى يعتمد عليها الفريق الأحمر فى مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التى يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايى للأهلى وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول فى الأجواء مع باقى زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر فى وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.





واجمالا لعب أجايى مع الاهلى 140 مباراة بكل البطولات بإجمالى 10315 دقيقة لعب سجل 39 هدف وصنع 27 هدف ونال 13 انذار، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الابطال الافريقى.