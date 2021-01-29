شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة قفشة ونظارة الحاوى وشياكة السولية الأبرز فى صور الأهلى للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت صور نجوم النادى الأهلى ببدلة كأس العالم للأندية الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها صورة محمد مجدى قفشة الأنظار والذى ظهر فى وصلة ضحك مع زملائه، بينما حرص الحاوى وليد سليمان على ارتداء نظارة، فيما ظهر عمرو السولية بشياكة خطفت الأضواء.

وتطير بعثة الأهلى إلى قطر فى الرابعة عصر اليوم الجمعة للمشاركة فى كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة، ويستهل الأهلى مشواره فى مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار النسور الحمر فى البطولة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوى وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادي، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اصطحاب جميع لاعبى الفريق الأول، ضمن البعثة الرسمية التى تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث جاء قرار اصطحاب جميع لاعبى الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذى طرأ على لائحة «فيفا»، والذى يمنح كل فريق سيتواجد فى مونديال الأندية الحق فى تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال فى قائمته، وفى ضوء ذلك قرر الجهاز الفنى سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.



ابطال افريقيا



أبطال الأهلى



الأهلى فى المونديال



الحاوى وحمدى فتحى



ضحكة قفشة



قفشة



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