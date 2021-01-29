شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفل ببدلة الأهلى للمونديال قبل السفر لقطر: "صباح الخير والرضا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى، صورته عبر حسابه على إنستجرام مرتدياً بدلة المونديال وعلق قائلا، "صباح الخير والرضا". وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صباح اليوم، الجمعة، المران الأخير للنادي الأهلي قبل سفر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتمني صبحي التوفيق للاعبين قائلا، إن النادي الأهلي يمثل مصر فى كأس العالم للأندية، مطالباً الجميع ببذل كل الجهد في مباراته القادمة للتغلب علي الدحيل القطري، مضيفاً أن الحالة التي تعيشها مصر هذه الأيام من بطولة العالم لكرة اليد تعطي دفعة لجميع الرياضيين لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق الإنجازات والبطولات.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ ، يذكر أن اللاعبين والجهاز الفني، أجرو مسحة فيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

ويدخل الفريق الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران، ثم يتجهوا للسفر إلى قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2020.