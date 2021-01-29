شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان وزيزو يهنئان مصطفى محمد: إن شاء الله تكسر الدنيا وتبقى هداف أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى نادى سيراميكا، صديقه وزميله مصطفى محمد، الذى وقع أمس عقود احترافه فى نادى جالاطا سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، متمنيا له التوفيق والنجاح فى خطوته الجديدة.

ونشر ريان، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة جمعته بمصطفى، وهما فى صفوف المنتخب الأولمبى ويحتفلان بالفوز ببطولة إفريقيا التى أقيمت فى مصر 2019، وأتبعها قائلا، "مبروك يا حبيبى وإن شاء الله تكسر الدنيا".



أحمد ريان ومصطفى

كما هنأ أحمد سيد "زيزو"، جناح نادى الزمالك، زميله مصطفى محمد بالاحتراف، ونشر صورة معه أيضا عبر ستورى حسابه على انستجرام وعلق قائلا: "بالتوفيق يا حبيبى، إن شاء الله هتبقى هداف أوروبا، هتوحشنى يا أخويا الصغير".



زيزو ومصطفى

وأعلنت إدارة نادى الزمالك، عن انتقال مصطفى محمد، إلى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، وفى حال رفض النادى التركى شراء اللاعب مقابل هذا المبلغ، فمن حق الأبيض بيع اللاعب لمن يدفع أكثر، بعد هذا التاريخ.

وأكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن مصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى جالاطا سراى التركى، ولم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى.