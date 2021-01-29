كل ما تريد معرفته عن مواجهة سيراميكا والجونة باستاد السويس فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره الجونة فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة للمسابقة بعد تأجيل مباراته بالجولة التاسعة أمام المصرى البورسعيدى، فيما فاز الجونة على وادى دجلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ترتيب سيراميكا والجونة بجدول الدوري

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 8، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 4.

*هيثم شعبان يطالب باستمرار قطار الانتصارات وشحاته يسعى للبقاء فى المربع الذهبى

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الانتصار الرابع في المسابقة للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري، في المقابل طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بإستمرار وتيرة النتائج الجيدة لضمان البقاء في المربع الذهبى مشدداً على صعوبة المنافس رغم صعوده حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.

التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الجونة

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الجونة مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".

*التشكيل المتوقع للجونة أمام سيراميكا

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام سيراميكا مكونا من :" إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".