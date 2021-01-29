قبل السفر إلى الدوحة.. الأهلي يكشف عن بدلة كأس العالم للأندية.. ويؤكد: «الأبطال على أتم الاستعداد»

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ببدلة مونديال كأس العالم للأندية بقطر.

وعلّق حساب القلعة الحمراء على صور لاعبي الفريق الرسمية: "الأبطال على أتم الاستعداد".

ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلي إلى قطر في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة.

ويستهل الأهلى مشواره فى مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، في افتتاح مشوار النسور الحمر في البطولة.

ويسعى الأهلي خلال البطولة للظهور بمستوى قوي وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

ويترأس بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادي، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن اصطحاب جميع لاعبى الفريق الأول، ضمن البعثة الرسمية التى تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث جاء قرار اصطحاب جميع لاعبى الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذى طرأ على لائحة «فيفا»، والذى يمنح كل فريق سيتواجد فى مونديال الأندية الحق فى تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال فى قائمته، وفى ضوء ذلك قرر الجهاز الفنى سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.