شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. لاعب الأهلي يدخل "الثلاجة" بفرمان جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

روى أحمد حسن ستاكوزا لاعب الأهلي الأسبق سر خروجه من حسابات الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي ، وقال ستاكوزا في تصريحات صحفية سابقة : كنت أشارك أساسياً مع الفريق لكن عدم الإلتزام بتعليمات جوزيه جعلني أخرج من حسابات الجهاز الفني.

وتابع ستاكوزا: شاركت مع الأهلي 8 مباريات بشكل أساسي وظهرت بشكل جيد لكني كنت أحب اللعب الهجومي، خاصة أنني كنت ألعب صانع ألعاب مع الشرقية للدخان قبل الانتقال للأهلي وكنت أشعر أن مركز الديفندر غريب عليّ .. كنت أحتفظ بالكرة، وأحاول المراوغة، ولا أرتد سريعا، لا بدأ جوزيه يهاجمني ويتعامل معي بعنف".

وواصل : تعاملت مع هجوم جوزيه بأنه مجرد تهديد فقط، ولكن بعد واقعتين من هجوم جوزيه، انتقلت لـ"الثلاجة"، وهو المصطلح الدارج الذي كان يستخدمه جوزيه للاعب غير الملتزم.