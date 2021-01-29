شكرا لقرائتكم خبر عن الهاربون من جحيم الدكة في القطبين يجسدون دور البطولة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عكس جميع الأمنيات، قرروا الرحيل بشكل مؤقت عن القطبين، باحثين عن فرصة للمشاركة للعودة بشكل أقوى، في مغامرة غير مضمونة العواقب، إلا نهم حملوا على عاتقهم تحدي صعب من أجل إثبات جدارتهم في التواجد بأكبر الأندية في الدوري المصري، وأن وجهة النظر الفنية في مشاركتهم مع الأهلي والزمالك تحتاج إلى إعادة نظر، من مدربي القطبين.

أحمد عبد القادر ومصطفى فتحي وعمار حمدي ورزاق سيسية وأحمد ياسر ريان، 5 لاعبين أثبتوا أنهم رجال المهام الصعبة وعلى قدر التواجد في الأهلي والزمالك، بعد رفضهم البقاء على دكة البدلاء، وخروجهم على سبيل الإعارة باحثين عن فرصة المشاركة وإثبات الذات وهو ما نجحوا فيه بجدارة.

أحمد ياسر ريان

على خطى عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، يسير أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، المعار إلى فريق سيراميكا، والذى يعد أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية، عاد أحمد ريان إلى النادي الأهلي مع بداية الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته لفريق الجونة، متأملاً في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق، غير أنه لم تتح إليه الفرصة ولذلك قرر الخروج على سبيل الإعارة، حتى لا يفقد حساسية المشاركات من أجل تحقيق هدفه الأكبر بقيادة هجوم المنتخب الأولمبي في طوكيو 2021، وهو ما حصل عليه اللاعب الشاب مع سيراميكا، حيث نجح في التسجيل خلال أول مباراتين شارك فيهما مع فريقه الجديد، فكان هدفه الأول في شباك المقاولون لينتزع نقطة ثمينة في أول مشاركة لفريقه، وفي المباراة الثاني سجل هدف الفوز على الطلائع في الوقت القاتل بهدف من تخصص عماد متعب، ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

عمار حمدي

مع مشاركته الأولى بين صفوف الاتحاد السكندري، عقب إصراره على الخروج معاراً من الأهلي رافضاً الجلوس على دكة البدلاء، قدم عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء المعار إلى زعيم الثغر، مستوى متميز، جعل الأنباء تتردد سريعاً عن محاولات الأهلي لاستعادة لاعبه قبل انتهاء الإعارة، وذلك بعد الهدف الجمالي الذى أحرزه في بيراميدز في الجولة الأولى ليقود فريقه لتحقيق أول انتصار بالمسابقة.

أحمد عبد القادر

خطف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى سموحة، الأنظار بشكل لافت، بعد تألقه خلال مشاركته مع الفريق السكندري ليصنع هدفاً مميزاً لزميله أيمن حفني خلال مباراة بيراميدز، قبل أن يسجل هدفاً أخر في المباراة التالية بشباك المقاولون العرب ويقود سموحة لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

مصطفى فتحي

أثبت مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك المعار إلى سموحة، أنه كان جديراً بالفرصة مع نادي الزمالك، بعدما أحرز هدفين في أول وثاني مشاركة له مع الفريق السكندري، جاء الأول في شباك بيراميدز لينتزع نقطة ثمينة لفريقه، وجاء الثاني في شباك المقاولون ليهدي سموحة فوزاً غالياً.

رزاق سيسية

يعتبر رزاق سيسية مهاجم نادي الزمالك المعار إلى فريق سموحة أحد العناصر التى عبرت عن نفسها بقوة مع انطلاق الموسم الجاري، وخلال 6 مباريات سجل رزاق هدفين، وكان مصدر خطورة كبيرة على دفاعات الفرق المنافسة وهو ما جعل الأنباء تتردد عن رغبة الزمالك في قطع إعارة اللاعب وعودته إلى الفريق الأبيض.