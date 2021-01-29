مدير أعمال سليمان يكشف لمصراوي سبب سفر اللاعب إلي قطر رغم استبعاده من قائمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان نجم الأهلي أن اللاعب سيسافر إلى قطر مع بعثة الأهلي التي تطير إلى الدوحة في الرابعة عصراً استعداداً لخوض غمار كأس العالم للأندية المقرر أن تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

ووفقا لمصدر لمصراوي فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرر استبعاد وليد سليمان من قائمة الفريق المشاركة في المونديال بسبب الإصابة.

وقال الحديدي لمصراوي :" وليد سليمان سيسافر إلى قطر لدعم الفريق ومساندته ولأهمية دوره الذي يتخطى فكرة المشاركة في البطولة ".

وأضاف الحديدي "وليد يعي أهمية دوره مع الفريق ويؤكد على ذلك من خلال مباريات الأهلي ، هو ينظر إلى الأمور بنظرة تضع مصلحة الأهلي أولاً ولا تقف عند مشاركة أو تواجد في القائمة ".

وتعرض وليد سليمان إلي الإصابة لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه مع البنك الأهلي وتسببت في حرمانه من المشاركة رفقة فريقه في كأس العالم للأندية.

وقرر موسيماني اصطحاب قائمته المقيدة بالكامل بالإضافة للناشئ حمزة علاء حارس المرمى، إلى قطر على أن يختار 23 لاعباً في القائمة النهائية.

ويواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري في الرابع من فبراير القادم في مباراته الإفتتاحية بمونديال الأندية، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ في الثامن من نفس الشهر.

ويدخل الأهلي الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران الذي أقيم في العاشرة من صباح اليوم الجمعة ثم تتجه البعثة إلي قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أنه قام لاعبين الفريق والجهاز الفني بمسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.