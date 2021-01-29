"اهزموا الدحيل القطري".. ماذا قال وزير الرياضة لبعثة الأهلي قبل السفر لمونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور مران الأهلي الأخير في مصر قبل السفر عصر اليوم إلى قطر استعداداً للمشاركة ببطولة العالم للأندية.

ووجه وزير الشباب والرياضة كلمة إلى اللاعبيم والجهاز الفني للفريق الأحمر في حضور محمود الخطيب رئيس النادي .

ووفقاً للمركز الإعلامي للأهلي فإن وزير الشباب والرياضة طالب الجميع ببذل كل الجهد للتغلب علي الدحيل القطري في المباراة الإفتتاحية.

ويواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري في الرابع من فبراير القادم في مباراته الإفتتاحية بمونديال الأندية، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ في الثامن من نفس الشهر.

وقال صبحي لفريق الأهلي " الحالة التي تعيشها مصر هذه الأيام من بطولة العالم لكرة اليد تعطي دفعة لجميع الرياضيين لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق الإنجازات والبطولات" .

ويدخل الأهلي الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران الذي أقيم في العاشرة من صباح اليوم الجمعة ثم تتجه البعثة إلي قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أنه قام لاعبين الفريق والجهاز الفني بمسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.