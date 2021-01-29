"هخليه في يوم يتكلم عني" .. قناص سموحة من رفض الأهلي والزمالك إلي المهاجم الثاني في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطف حسام حسن نجم مهاجم سموحة الأضواء مبكراً في قبل الإنتقالات الصيفية القادمة بعدما أعلن محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري بيعه لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه، على أن ينضم لفريقه الجديد عقب نهاية الموسم الحالي .

وذكرت تقارير صحفية أن وجهة حسام حسن المقبلة قدت تكون بيراميدز ولكن رئيس سموحة أصر على عدم الكشف عن اسم النادي الجديد لمهاجم فريقه.

وارتبط اسم حسام حسن بالأهلي والزمالك ووصف بـ "المهاجم الثاني" في مصر خلف مصطفي محمد نجم جالاتا سراي التركي الحالي ليتم ترشيجه بالفعل من قبل مسئولي النادي الأبيض لتعويض احتراف مهاجمهم الشاب.

ويملك حسام حسن المولود في الثاني من سبتمبر لعام 1993 سجلاً مميزاً في الملاعب المصرية وصل إلي القمة مع نادي سموحة الذي وصل منه لمنتخب مصر على فترات.

البداية

بدأ حسام حسن الذي أطلق عليه خاله اسم حسام تيمناً بمهاجم الأهلي والزمالك والمنتخب العميد حسام حسن لعب الكرة في مركز شباب شبلنجة مسقط رأسه بمدينة بنها.

حاول حسام حسن وهو في الثالثة عشر من عمره الإنتقال للنادي الأهلي عبر اختبارات الناشئين ولكن وليد صلاح الدين نجم الأهلي رفضه.

وقال حسام حسن عن هذا الموقف في تصريحات تليفزيونية سابقة :" لم أنس هذا الموقف ، قلت لنفسي في وقتها ، في يوم من الأيام هخلي وليد صلاح الدين يتكلم عني".

الزمالك

رحل حسام إلى أكاديمية نادي الزمالك في محاولة للإنضمام إلى فرق الناشئين، واستمر في النادي الأبيض حتى وصل لفريق 19 سنة ولكنه لم يستطيع الوصول للفريق الأول ويتم الاستغناء عنه ليرحل إلى صفوف فريق الشباب في نادي طلائع الجيش مع بداية موسم 2012-2013 .

الجيش

النقلة الأول في مشوار حسام مع كرة القدم كانت في نفس الموسم الذي انتقل له للجيش حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2013 وخاص أول مباراة له في الدوري أمام الاتحاد السكندري وتحديداً في 30 أبريل وسجل هدفه الأول في تاريخ في البطولة في أولى مشاركاته.

ولم يسجل حسام حسن مع الجيش سوى هذا الهدف خلال 19 مباراة ليرحل من ناديه عام 2014 إلى الداخلية ليسجل هدفين في 26 مباراة في حقبة رائهة لحسام باولو مهاجم الفريق الشرطي الأساسي وهداف الدوري .

اللقاء مع قدوته

رحل حسام حسن إلي سموحة موسم 2016-2017 ليلتقي بعدها بموسم مع حسام حسن العميد مدرب سموحة والمهاجم الذي يحمل اسمه ومثله الأعلي في البداية ، وهنا كانت نقلة أخرى في حياة حسام الصغير.

في البداية لم تكن الأمور على ما يرام بين العميد وحسام حسن الذي فقد فرصة اللعب إلى أن بدأ المدرب في العمل على استخراج واستنفار قدرات المهاجم الشاب.

ويقول حسن:" حدث في بداية انتقالي لسموحة سوء تفاهم مع العميد، بعدها زال سوء التفاهم ومنحنى كل خبراته وروحه ، في المران كنت أرفض الهزيمة وأحاول التسجيل من كل كرة تأتي ، لقد حولني العميد إلى مهاجم أكثر شراسة بخبرته وبصمته وأسلوبه في الملعب الشهير به".

وساهم حسن حسن الكبير بالفعل في تحول بمسيرة المهاجم الشاب الذي يحمل اسمه وكان له دوراً بارزاً في تقديم أفضل مستوياته مع الفريق السكندري الذي سجل معه 44 هدفاً وصنع 10 خلال 147 مباراة .

ولعب حسام حسن طوال مشواره الكروي 192 مباراة سجل فيه 47 وصنع 10 وحصل فيهم على 32 انذار و3 كروت حمراء .