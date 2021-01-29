الأهلي يختتم استعداداته لمونديال الأندية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

اختتم الأهلي تدريباته قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وخاض الأهلي تدريبات قوية صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش في الجزيرة في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى قطر.

وبدأ الجهاز الفني المران بمحاضرة فنية في أرض الملعب ثم خاض الفريق فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وعقد المدير الفني بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال مران الأهلي الختامي في القاهرة.

واجتمع موسيماني اجتمع مع جهازه المعاون على هامش المران للحديث في الأمور الفنية وكافة الترتيبات الإدارية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، مرانا قويا لرباعي حراس المرمى خلال مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص يانكون على تنفيذ العديد من الفقرات الفنية للحراس بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وقام لاعبو الفريق والجهاز الفني بمسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

وسيدخل الفريق الفقاعة الطبية عقب الانتهاء من المران، ثم يتجهوا للسفر الي قطر عصر اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصراً، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم الخميس المقبل 4 فبراير في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، فيما يلتقي الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

يُذكر أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفوز بالمركز الثالث وتُوج بالميدالية البرونزية.