وزير الشباب والرياضة يدعم الأهلي قبل مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي صباح اليوم، التدريب الأخير للنادي الأهلي وذلك قبل سفره للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتمني صبحي التوفيق للاعبين في البطولة الهامة والظهور بصورة مشرفة.

ويدخل الأهلي الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران الذي أقيم في العاشرة من صباح اليوم الجمعة ثم تتجه البعثة إلي قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري في الرابع من فبراير القادم، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ في الثامن من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أنه قام لاعبين الفريق والجهاز الفني بمسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.