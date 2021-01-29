ماذا قالت صحف تركيا عن انتقال مصطفى محمد لجالطة سراي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة

أُسدل الستار على ملف صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير الحالي.

وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالطة سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.

وكان مصطفى غاب عن الزمالك في مباراة مصر المقاصة أمس الخميس التي فاز فيها الأبيض 4-1، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب.

صاحب الـ23 عاما، الذي يرتبط بعقد مع الزمالك حتى 2024، لعب 122 مباراة في مسيرته الكروية وسجل 41 هدفا وصنع 10 آخرين.

ويحتل الفريق الأحمر والأصفر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بشكتاش متصدر الترتيب وثلاث نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني بعد مرور 20 جولة.

ونرصد في السطور التالية كيف تناولت صحف تركيا خطوة انتقال مصطفى محمد إلى فريقه الجديد:

صحيفة فوتوماك

نهاية سعيدة

وصل جالطة سراي إلى نهاية سعيدة في صفقة مصطفى محمد، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي التركي لفترة طويلة، حيث أصدر بيانا رسميا يعلن فيه تعاقد مع مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

المهاجم المصري سيلعب لجالطة سراي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند يسمح للنادي التركي بشراء عقد اللاعب قبل يوم 31 ديسمبر القادم، مقابل 4 ملايين دولار.

وقام الوافد الجديد لجالطة سراي مصطفى محمد بنشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع إضافة علم تركيا، كما نشرت زوجة اللاعب صورة له بقميص الفريق التركي.

صحيفة فاناتيك

سابع هدَّاف

بات مصطفى محمد سابع هداف يتعاقد مع جالطة سراي منذ الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي رحل عن النادي التركي مع بداية موسم 2018/2019 لينتقل إلى صفوف الهلال السعودي.

بافيتيمبي جوميز لعب دورا كبيرا في تتويج الفريق بالدوري حيث تُوج هدافا للبطولة برصيد 29 هدفا، ليحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري التركي.

وأصبح مصطفى محمد سابع مهاجم يتعاقد مع جالطة سراي في المواسم الأخيرة، بعد كل من بافيتيمبي جوميز، السنغالي مباي دياني، اليوناني كونستانتينوس ميتروجلو، الكولومي راداميل فالكاو، الروماني فلورين أندوني، والتركيين آدم بيج وأوجولكان تشاجلايان.

صحيفة حرييت

تعويض دياني

سيكون مصطفى محمد خير بديل لمباي دياني في جالطة سراي، حيث سينتقل المهاجم السنغالي على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق وست بروميتش ألبيون، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوصل جالطة سراي لاتفاق مع وست بروميتش على إعارة دياني مقابل 800 ألف يورو حتى نهاية الموسم الجاري، وخضع اللاعب لاختبار "PCR" وتم الانتهاء من جميع الإجراءات لحسم الصفقة.

وينتظر دياني التوقيع الرسمي لمصطفى محمد مهاجم جالطة سراي من أجل السفر إلى إنجلترا، وتم استبعاد المهاجم السنغالي من قائمة الفريق في مواجهة غازي عنتاب اليوم الجمعة بالأسبوع الـ22 للدوري التركي.

صحيفة حرييت

سانت إيتيان يحوّل وجهته

حوَّل نادي سانت إيتيان الفرنسي، الذي خسر سباق التعاقد مع مصطفى محمد، وجهته إلى الكندي سايل لارين مهاجم بشكتاش، الذي يقدم أداء رائعا هذا الموسم بتسجيل 12 هدفا في الدوري التركي.

ويعتبر سانت إيتيان الذي كان يرغب في ضم مصطفى محمد أحد الفرق التي سجلت أقل عدد من الأهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

ويعاني سانت إيتيان من أجل تفادي الهبوط حيث يحتل حاليا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق أربع نقاط عن المراكز التي تهبط بصاحبها إلى الدرجة الثانية.