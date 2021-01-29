الامارات | بالفيديو.. 6 قصص منتظرة مع عودة دوران الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 6 قصص منتظرة مع عودة دوران الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة دوري الخليج العربي للدوران من جديد، اليوم الجمعة، بمباريات الجولة 14 من البطولة، بعد توقف دام أسبوعين تخللهما إقامة بطولة كأس الخليج العربي.

ويتوقع أن تشهد مباريات الدور الثاني منافسة شرسة على لقب البطولة، بين فرق: الشارقة، الجزيرة، بني ياس، والنصر، وإن كان الشارقة هو الأقرب بعد أن انفرد بصدارة البطولة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.





وكان الشارقة قد نجح في حسم لقب "بطل الشتاء" إذ خدم الفريق نفسه بتحقيق الانتصارات على الفرق المنافسة له على اللقب، ولم يتعثر سوى أمام فريق بني ياس، بينما خسر الجزيرة والنصر فرصهم في الوصول إلى الصدارة بسبب فقدان العديد من النقاط.



وستظهر رغبة فرق شباب الأهلي، العين، الوحدة، الوصل، في تحسين الصورة بعد أن ظهروا بشكل غير متوقع في الدور الأول من البطولة، ونشرح خلال الفيديو المرفق فرصة الفرق المشاركة في الدور الثاني.



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