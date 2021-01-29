الامارات | اللاعب الأجنبي يظهر في قائمة الأندية السورية للمرة الأولى منذ 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب الأجنبي يظهر في قائمة الأندية السورية للمرة الأولى منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد اللاعب الأجنبي للظهور في قائمة الأندية السورية لكرة القدم، بعد غياب دام 10 سنوات، وذلك بعد أن كشف نادي الوحدة الدمشقي وعبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن التحاق الأجانب الأربعة الذي سيخضعون للتجربة، بهدف تعزيز صفوف الفريق قبيل مشاركته المرتقبة في كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد الوحدة أن الأجانب الأربعة قدموا من نادي "ناساراوا يونايتد" متصدر الدوري النيجيري الممتاز، وهم الغاني حبيب أوسمانو، بجانب ثلاثة لاعبين من نيجيريا هم دينيس قزح، وإيمانويل دافيد، وهايسنت أكوو.

وينافس الوحدة في كأس الاتحاد الأسيوي 2021، في المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، بجانب كل من العهد اللبناني، والحد البحريني، والنصر العماني.

ويذكر، سبق للأندية السورية، أن عززت صفوفها بلاعبين محترفين عرب وأجانب، وذلك قبل اندلاع الأزمة السورية قبل نحو 10 سنوات، قبل أن يوف اتحاد اللعبة التعاقد مع أجانب بسبب الظروف فرضت على عاشتها البلاد، إلى أن سمح مؤخراً للأندية التي تشارك في بطولات عربية وقارية بالعودة والتعاقد مع لاعبين محترفين يمثلونها في هذه البطولات حصراً من دون أن يسمح لهم لاحقاً في المشاركة بالبطولات المحلية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news