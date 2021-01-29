الامارات | جمهور ليفربول غاضب من إلغاء هدف محمد صلاح.. وخبير تحكيمي يوضح!

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور ليفربول غاضب من إلغاء هدف محمد صلاح.. وخبير تحكيمي يوضح! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم الدولي الإنجليزي السابق الشهير مارك كلاتنبرغ عن ملابسات ما جرى بين الحكم مارتين أتكينسون وغرفة الفيديو والنقاش الذي دار بين الأخيرين وأفضى عن إلغاء الهدف الرائع الذي أحرزه النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام توتنهام، الخميس، في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلاتنبرغ في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قبل أن تصل الكرة إلى محمد صلاح كان هناك حالة جدلية حول وجود لمسة يد على البرازيلي فيرمينيو، إن كانت اللمسة على طريق الخطأ أم اللمس متعمّد، فاتصلت غرفة الفيديو مع الحكم أتكينسون الذي وجد أن فيرمينيو لمس الكرة متعمداً للسيطرة على الكرة".

وأوضح: "الإعادة أثبتت أن اللمس متعمد بالفعل وأعتقد أن قرار إلغاء الهدف صحيح لأن فيرمينيو حرك ذراعه نحو الكرة، خلال منافسته على الكرة مع مدافع توتنهام إريك داير، واحتفظ بها بفضل ذراعه قبل أن يتمكن محمد صلاح من التهديف".

وكان جمهور ليفربول قد عبّر عن غضبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء هدف محمد صلاح الذي كان كفيلاً بابتعاده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خصوصاً أنه يحتل الصدارة برصيد 12 هدفاً مبتعداً عن ثنائي هجوم توتنهام الإنجليزي هاري كين والكوري الجنوبي سون ولكل منهما 12 هدفاً.

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