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الامارات | مباريات اليوم.. (توقيت الإمارات)

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم.. (توقيت الإمارات) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يناير 2021

دبي-الامارات اليوم

فيما يلي أبرز المباريات التي ستقام اليوم الجمعة 29-1-2021 بتوقيت الامارات

 

دوري الخليج العربي

حتا - الوحدة 17:30

عجمان - الظفرة 17:30

الجزيرة - النصر 20:15

دوري الهواة

الذيد - العروبة 17:10

البطائح - العربي 17:10

التعاون - دبا الحصن 17:10

بلد الوليد - هويسكا 00:00

تورينو - فيورنتينا 23:45

الدوري الألماني

شتوتغارت - ماينز 23:30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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