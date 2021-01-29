الامارات | مباريات اليوم.. (توقيت الإمارات)

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم.. (توقيت الإمارات) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يناير 2021
دبي-الامارات اليوم
فيما يلي أبرز المباريات التي ستقام اليوم الجمعة 29-1-2021 بتوقيت الامارات
دوري الخليج العربي
حتا - الوحدة 17:30
عجمان - الظفرة 17:30
الجزيرة - النصر 20:15
دوري الهواة
الذيد - العروبة 17:10
البطائح - العربي 17:10
التعاون - دبا الحصن 17:10
بلد الوليد - هويسكا 00:00
تورينو - فيورنتينا 23:45
الدوري الألماني
شتوتغارت - ماينز 23:30
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