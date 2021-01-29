الامارات | مباريات اليوم.. (توقيت الإمارات)

فيما يلي أبرز المباريات التي ستقام اليوم الجمعة 29-1-2021 بتوقيت الامارات

دبي-الامارات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم.. (توقيت الإمارات) والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.