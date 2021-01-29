شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو: لقد كنا فريقًا يقاتل ضد أخطائه أمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن الفريق دفع ثمن الأخطاء الفردية أمام ليفربول، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

لليفربول ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة نشرها الموقع الرسمي لشبكة «بي بي سي» البريطانية: « بدأنا بشكل جيد للغاية، ولكن قبل أن نسجل هدف التسلل أظهرنا على الفور ما كانت ستكون عليه المباراة بالنسبة لنا، فرصة كبيرة لماني، بسبب خطأ دفاعي كبير».

وأضاف: «لقد كنا فريقًا يقاتل ضد أخطائه، بعض الأخطاء الفردية التي رأيتها، يمكنك إعادة عرضها ولا يمكنني قول أكثر من ذلك».

وتابع مورينيو: «من الصعب جدًا مقاومة الكثير من الأخطاء الفردية الدفاعية ما لم تسجل أربعة أهداف ضد ليفربول، في كل مرة تعود، ترتكب خطأ بعدها».

وأتم: «الكرة الأولى كانت بداية كل شيء لأنه في الدقيقة الأولى خطأ ثم كانت فرصة لساديو ماني، كان الفريق واثقًا، ولعب بشكل جيد، وكان هدف سون هيونج مين تسلل واضح».