ملخص لمسات صلاح في فوز ليفربول أمام توتنهام.. وماذا دار بين «مو» و«مورينيو» عقب المباراة؟

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة بيرنلي بالجولة الماضية، شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أساسيا في تشكيل الريدز أمام توتنهام في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزيز

ونجح صلاح في المساهمة بفوز فريقه بعد غياب استمر لـ40 يوما بالبريميرليج.

ومرر صلاح كرتين سحريتين لزميله ساديو ماني، في الدقيقة الثانية، والدقيقة 23، ولكن لم ينجح النجم السنغالي في تسجيلهما.

وأطاح صلاح بكرة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بجوار القائم بعد تمريرة من البرازيلي روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 56 بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسري لحارس توتنهام هوجو لوريس، ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو والتي أثبتت اصطدام الكرة بيد روبرتو فيرمينو قبل وصولها لصلاح.

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام على تحية الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول عقب انتهاء مباراة الفريقين مساء الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف والتي بدا فيها الفرعون مبتسماً رغم تصريحات الأول التي ألمح فيها لكثرة أهداف الأسطورة المصرية من ضربات الجزاء في تعليق على صراع الهدافين مع نجومه هاري كين، وسون. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

والتقطت عدسات المصورين لقاء مورينيو ومحمد صلاح والتي وضح فيها تأثر المدرب البرتغالي بالخسارة ومحاولاته تحية محمد صلاح للتأكيد على عدم وجود أية رواسب مع الفرعون المصري بعد تصريحات الأخير.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً متفوقاً على ثنائي توتنهام هاري كين وسون صاحبا الإثنى عشر هدفاً.

في سياق متصل، كشفت شبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في تحليل بيانات اللاعبين في الدوريات العالمية عن رقم مميز جديد للدولي المصري محمد صلاح.

قالت الشبكة العالمية: "لم يسجل أي لاعب أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 10 دقائق هذا الموسم أكثر من محمد صلاح".

وأضافت: "ولم يسجل أي لاعب أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقائق العشر الأولى هذا الموسم أكثر من سون هيونج مين".

فيما بات فريق ليفربول رابع فريق يسجل 800 هدف خارج ملعبه في البريميرليج، بعد أن سجل ساديو ماني هدف الريدز الثالث أمام توتنهام هوتسبير.

وأحرز ساديو ماني سجل الهدف رقم 800 لليفربول خارج ملعبهم في الدوري الممتاز ليصبح بذلك النادي الـ 4 الذي يصل لهذا الرقم، بعد كل من:

1- مانشستر يونايتد - 935 هدفا.

2- آرسنال - 820 هدفا.

3- تشيلسي - 800 هدف.

4- ليفربول - 800 هدف.