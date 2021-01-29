غياب «وليد سليمان ورامي ربيعة».. شوبير يعلن قائمة الأهلي في المونديال.. ويكشف: «جماهير الزمالك هتستقبلهم هناك»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن قائمة النادي الأهلي في مونديال قطر، خاصة وأن الأحمر سيواجه الدحيل القطري في أولى مباراته التي قد تؤهله إلى نصف النهائي من أجل مواجهة بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل، في لقاء منتظر بين الفريقين، خاصة وأن الفريقين يمتلكان أسماء كبيرة، وبالتحديد النادي الأهلي بطل أفريقيا، ومشاركة الدحيل القطري كممثل للدولة المنظمة للحدث. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بقطر

وقال شوبير من خلال برنامجه «ملعب أون تايم»: «4 حراس مرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وسعد سمير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وطاهرمحمد طاهر ومحمود عبدالمنعم كهربا ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمد شريف ووالتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن».

شوبير يعلن غياب رامي ربيعة عن الأهلي في المونديال

فيما تغيب عن القائمة حسبما أعلن أحمد شوبير كل من وليد سليمان ورامي ربيعة، بجانب المصابين المتغيبين عن القلعة الحمراء منذ فترة طويلة قائلًا: «وليد سليمان شاف أنه في حاجة للتركيز في علاجه وحب يستمر في مصر».

وتابع: «دي بعثة الأهلي بالكامل المسافرة للدوحة، التقطوا صورة بالبدلة وكانت رائعة، ودخلوا المعسكر ومن ثم سيغادرون اليوم، ونتمنى للأهلي التوفيق والجماهير كلها هتكون معاه وكل الناس هتشجع الأهلي ولما تسافر لأي بلد عربي أو أفريقي انتمائك لبلدك بيكون أكبر».

وأكمل: «أعتقد الناس زعلت مني لما قلت إن الجماهير كلها خرجت استقبلت نادي الزمالك وقت السوبر وفيه جماهير من الأهلي والإسماعيلي والمصري وجماهير الأهلي هيعملوا ملحمة وهيكون في الانتظار جماهير الزمالك والإسماعيلي والمصري أيضًا بإذن الله».