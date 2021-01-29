شكرا لقرائتكم خبر عن كاس العالم .. وزارة الرياضة تدرس إقامة احتفالية لفراعنة اليد بعد المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس وزارة الشباب والرياضة إقامة احتفالية لتكريم لاعبى المنتحب بعد احتلال المركز السابع بمنافسات بطولة العالم التي تستمر حتى 31 يناير الجارى.

كاس العالم .. الفراعنة فى المركز السابع

واحتل منتخب مصر لكرة اليد المركز السابع بمنافسات كاس العالم، بعد الهزيمة أمام الدنمارك فى ربع نهائى البطولة بركلات الترجيح 4\3 ، بعد التعادل في المباراة، وكذلك الأشواط الإضافية.

منتخب اليد ينال احترام العالم

نال منتخب منتخب مصر لكرة اليد احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

كاس العالم .. المربع الذهبى فى مونديال اليد

ونجحت منتخبات كل من فرنسا والسويد والدنمارك وإسبانيا في الصعود الى الدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد ، وجاء تأهل الرباعى الذهبى إلى قبل نهائى المونديال بالفوز على المنافسين في ربع نهائي البطولة، حيث تغلبت فرنسا على المجر، الدنمارك على مصر، وإسبانيا على النرويج، بينما صعد السويد بالفوز على قطر.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أداء منتخب اليد رفع سقف طموحنا للفوز بالبطولة، مشيدا بأدائهم في المباراة أمام الدنمارك. وأضاف وزير الرياضة أن اللاعبين لعبوا المباراة بأداء فاينال، وشكرتهم ونقلت لهم شكر رئيس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسى. وتابع الدكتور أشرف صبحي، لو كان الجمهور حاضرا في مباراة اليوم كان الأداء سيصبح أقوى وأفضل مؤكدا أن لاعبى المنتخب يستحقون التكريم.

وزير الرياضة يشيد بفراعنة اليد