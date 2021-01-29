شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلي قبل السفر للمونديال.. محاضرة فنية وتدريبات قوية لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلى الذى أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، وحرص موسيمانى على الحديث مع اللاعبين فى الجوانب الفنية والخططية خلال مران الأهلى الختامى فى القاهرة قبل السفر إلى الدوحة اليوم؛ استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويلتقى الأهلى مع الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل فى الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير، فيما يلتقى الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألمانى فى نصف النهائى.

كما عقد بيتسو موسيمانى اجتماعاً مع جهازه المعاون على هامش المران للحديث فى الأمور الفنية وكافة الترتيبات الإدارية، كما عقد بيتسو موسيمانى محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية.

كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى الفريق، مرانا قويا لرباعى حراس المرمى، وحرص «ميشيل» على تنفيذ العديد من الفقرات الفنية للحراس بمشاركة محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

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