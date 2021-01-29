شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يودع مصطفى محمد قبل رحلة الاحتراف: "هفتقدك يا أخويا والله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، زميله مصطفى محمد مهاجم الفريق برسالة مؤثرة عبر حسابه على انستجرام، ونشر فتوح صورة برفقة البلدوزر وعلق قائلا، "هفتقدك يا أخويا والله". وانضم مصطفى محمد إلى قائمة طويلة من النجوم المصريين الذين لعبوا فى الدوري التركي، وذلك بعد موافقة إدارة القلعة البيضاء على إعارة اللاعب لصفوف فريق جالطة سراى لمدة موسم ونصف، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لتعزيز هجوم العملاق التركي.

وأعلنت إدارة نادى الزمالك عن انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، وفى حال رفض النادى التركى شراء اللاعب مقابل هذا المبلغ ، فمن حق الابيض بيع اللاعب لمن يدفع أكثر، بعد هذا التاريخ.

وأكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن مصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى جالطة سراى التركى، ولم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية، "الفوز على المقاصة كان مهما جدا والأداء كان رائعا من كل اللاعبين ومن المرات القليل إللى تشوف الزمالك ضاغط على المقاصة في كل المباراة وظهر التناغم بين اللاعبين".

وأضاف قاسم، "كنت متخوفاً من اللعب بدون مهاجم صريح أمام المقاصة، ولكن اللاعبين كانوا فى حالتهم وحققوا المطلوب بثلاث نقاط، وكل الناس كانت متخوفة من القرعة بتاعة الدورى وصعوبة المباريات الأولى للفريق، ولكن الزمالك طمن كل الجماهير بهذه الانطلاقة القوية نتيجة وأداء".

وأوضح أشرف قاسم أن "صفقة مصطفى محمد انتهت وأصبح لاعبا فى صفوف جالطة سراى على سبيل الإعارة موسم ونصف بأحقية الشراء وربنا يوفقه في مشواره ويحقق كل ما يتمناه، والأهم أننا حققنا حلم مصطفى وهنبدأ نركز في الفريق ونسعى لتحقيق طموحات جماهير الزمالك".