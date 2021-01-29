شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُرسل اللائحة المعدلة لوزير الرياضة لنشرها بالجريدة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لائحة النظام الأساسي المُعدلة بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية، الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لنشرها في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بها قبل الانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية للموسم الجديد.

وأجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.