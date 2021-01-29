شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للأهلي قبيل السفر للمشاركة بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، المران الأخير للنادي الأهلي قبل سفر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتمني صبحي التوفيق للاعبين، قائلا، إن النادي الأهلي يمثل مصر في كأس العالم للأندية، مطالباً الجميع ببذل كل الجهد في مباراته القادمة للتغلب علي الدحيل القطري، مضيفاً أن الحالة التي تعيشها مصر هذه الأيام من بطولة العالم لكرة اليد تعطي دفعة لجميع الرياضيين لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق الإنجازات والبطولات.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ.

يذكر اللاعبين والجهاز الفني، أجرو مسحة فيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

ويدخل الفريق الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران، ثم يتجهوا للسفر الي قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2020.



وزير الرياضة و الخطيب

وزير الرياضة و الخطيب



الخطيب ووزير الرياضة في مران الاهلي



وزير الرياضة فى الاهلي قبل سفر الفريق لكاس العالم للاندية



وزير الرياضة فى الاهلي



وزير الرياضة في الاهلى



وزير الرياضة والخطيب في مران الاهلى



وزير الرياضة يتحدث مع لاعبي الاهلى