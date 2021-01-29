شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الرسمية لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي عبر حسابه على تويتر الصورة الرسمية لفريق النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية، وتطير في الرابعة عصر اليوم الجمعة، بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة.

ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوي وتحقيق إنجاز جديد.