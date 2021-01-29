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الصورة الرسمية لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي عبر حسابه على تويتر الصورة الرسمية لفريق النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية، وتطير في الرابعة عصر اليوم الجمعة، بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة.

ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوي وتحقيق إنجاز جديد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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