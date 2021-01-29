شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يكشف الصورة الرسمية للأهلى فى كأس العالم للأندية بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى عبر حسابه على تويتر الصورة الرسمية للمارد الأحمر فى كأس العالم للأندية ، وتطير في الرابعة عصر اليوم الجمعة، بعثة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة، حيث يستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار النسور الحمر في البطولة، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوي وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث في 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث جاء قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته، وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.